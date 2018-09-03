فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة برئاسة الحرس الملكي
كشفت إدارة القبول والتسجيل، برئاسة الحرس الملكي عن فتح باب التقديم لخريجي عام 1439هـ من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتاحة، هي ” أمن وحماية ” وكذلك وظيفة ” سائق ” للحاصلين على رخصة قيادة عمومي ” نقل خفيف/ نقل ثقيل ” على أن لا يقل طول المتقدم عن 175سم.
وأشارت رئاسة الحرس الملكي إلى أن التقديم، يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1/1/ 1440، ولمدة أسبوع من خلال بوابة القبول بالموقع الإلكتروني للحرس الملكي على الرابط التالي:هنا.
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