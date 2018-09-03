فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة برئاسة الحرس الملكي

علي القحطاني (صدى):

كشفت إدارة القبول والتسجيل، برئاسة الحرس الملكي عن فتح باب التقديم لخريجي عام 1439هـ من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتاحة، هي ” أمن وحماية ” وكذلك وظيفة ” سائق ” للحاصلين على رخصة قيادة عمومي ” نقل خفيف/ نقل ثقيل ” على أن لا يقل طول المتقدم عن 175سم.

وأشارت رئاسة الحرس الملكي إلى أن التقديم، يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1/1/ 1440، ولمدة أسبوع من خلال بوابة القبول بالموقع الإلكتروني للحرس الملكي على الرابط التالي:هنا.