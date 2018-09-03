” المنيف ” يتفقد موقع حريق النيابة العامة بالدمام

نايف السالم(صدى):

زار وكيل إمارة المنطقة الشرقية للشؤون الأمنية خالد بن علي المنيف، اليوم الاثنين، موقع حادث حريق مبنى النيابة العامة بالدمام الذي اندلع أمس.

وقابل ” المنيف ” خلال الزيارة رئيسفرع النيابة العامة ومديري الأجهزة الأمنية، مطمئنًا على عدم وجود خسائر بشرية، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز مهام اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.

وكانت فرق الدفاع المدني تمكنت أمس الأحد، من إخماد حريق هائل اندلع في مبنى النيابة العامة بالدمام، والذي لاحقه توجيه بنقل معاملات النيابة بالدمام إلى الخبر.

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