زوجة تطلب الخلع من زوجها بعد أن تزوج صديقتها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة؛ وذلك بعد أن قام زوجها بالزواج من صديقتها بعد أن توفي زوجها.

وبالتطرق للتفاصيل، روت الزوجة قصتها قائلة: ” زوجي يعمل بالخارج وأشاهده مرة واحدة بالعام، واكتشفت أن صديقة عمري استغلت وفاة زوجي واقتربت منه لتتزوجه، حيث سافرت وعاشت معه بالخارج دون علمي ” .

وتابعت: ” استغلت صديقتي معرفتها بزوجي وتقربت إليه وتوددت إليه وعقب سفره من القاهرة، وبدأت فى التحدث معه على الانترنت وتمكنت من إيقاعه، واكتشفت ما حدث عن طريق أقاربها الذين أكدوا لى زواجها من زوجى ” .

وحاولت الزوجة أن تتأكد من الخبر من زوجها، وبالفعل لم ينكر زواجه من صديقتها وبالفعل أكد لها زواجه من صديقتها، وقررت الزوجة رفع دعوى خلع.