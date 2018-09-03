معوقات وعراقيل تقف عائقا أمام أزواج المواطنات وزوجات المواطنين
أوضحت المستشارة القانونية عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي، أن هناك عدة معوقات يمكن حصرها في 10 عراقيل تقف عائقًا أمام أزواج المواطنات من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديات المتزوجات من مواطنين.
وقالت ” الغامدي ” إن ” تنظيم وزارة العمل لم يمنح الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن مميزات كالسابق، وبالتالي ثمة عراقيل قد تواجههما، ومن بينها تعذر إصدار جواز سفر للزوجة/ الزوج عبر نظام أبشر، عدم إمكانية تحرير وكالة شرعية من الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى غموض مستقبل أبناء المواطنة كونهم غير سعوديين، والحاجة لنقل كفالتهم في حال طلاقها وتجديد إقاماتهم سنويا، وإلزام المواطنة باستخراج جوازات سفر لأبنائها وما يتخلل ذلك من مصاعب جمة، وضرورة إحضار الزوجة السعودية في المعاملات الرسمية، غموض مسمى المهنة للزوج بعبارة ” زوج مواطنة أو زوجة مواطن ” ، تعذر تقديم المواطنة زوجة الأجنبي للصندوق العقاري.
وأكدت أن عدم وضوح التعامل مع زوج المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين من بين المعوقات، بالإضافة إلى المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج الأجنبي كفالته على زوجته السعودية.
وأضافت: منع إدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته باعتباره رب أسرة مواطنة، فضلا عن التباين في تفسير الأنظمة المعمول بها في مجال العمل في ما يتعلق بأزواج المواطنات وزوجات المواطنين.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه ناس تبحث عن مصلحة وطن وفيه ناس تبحث عن مصلحة أشخاص بغض النظر عن ما سيحدث من مشاكل للوطن وهذه المستشارة لا هم لها سوى ما ستجنيه من أموال لصالحها ولايهمها مصلحة ونظام وطن.
ياسيدة غامدي المواطن حينما يتزوج أجنبية لظروف معينة فأبنائه بكل تأكيد سيكونون سعوديون وهو سعودي ومع مرور الوقت ستموت الأجنبية بعد عمر طويل إنشاء الله ووهي إنسان واحد ولكن حينما تتزوج المواطنة من أجنبي فهي إنسان واحد إختارت الزواج بأجنبي وهي بكل تأكيد ستنجب أبناء ربما يصلون عشرة مع والدهم وأنتي تبغين المجموعة هذي تضمينهم للجنسية السعودية وهم في الأصل أجانب ماعدى والدتهم .
لا تسوين نفسك حريصة على الناس وأنتي تعلمين أن الدولة لها أنظمة وقوانين يجب تطبيقها وإلا أصبحت الفوضى عارمة ونصبح مشكلين من كل الجنسيات في العالم بسبب قصور فهمك للحياة وطبيعة المجتمع التي يجب أن تبقى كما هي دون تغيير الهوية.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7241 ] نشر منذ 1 ساعة
الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح امنعوا زواج الأجانب سواء مواطنين ومواطنات ووقفوا تجنيس زوجات المواطنين