معوقات وعراقيل تقف عائقا أمام أزواج المواطنات وزوجات المواطنين

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المستشارة القانونية عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي، أن هناك عدة معوقات يمكن حصرها في 10 عراقيل تقف عائقًا أمام أزواج المواطنات من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديات المتزوجات من مواطنين.

وقالت ” الغامدي ” إن ” تنظيم وزارة العمل لم يمنح الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن مميزات كالسابق، وبالتالي ثمة عراقيل قد تواجههما، ومن بينها تعذر إصدار جواز سفر للزوجة/ الزوج عبر نظام أبشر، عدم إمكانية تحرير وكالة شرعية من الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى غموض مستقبل أبناء المواطنة كونهم غير سعوديين، والحاجة لنقل كفالتهم في حال طلاقها وتجديد إقاماتهم سنويا، وإلزام المواطنة باستخراج جوازات سفر لأبنائها وما يتخلل ذلك من مصاعب جمة، وضرورة إحضار الزوجة السعودية في المعاملات الرسمية، غموض مسمى المهنة للزوج بعبارة ” زوج مواطنة أو زوجة مواطن ” ، تعذر تقديم المواطنة زوجة الأجنبي للصندوق العقاري.

وأكدت أن عدم وضوح التعامل مع زوج المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين من بين المعوقات، بالإضافة إلى المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج الأجنبي كفالته على زوجته السعودية.

وأضافت: منع إدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته باعتباره رب أسرة مواطنة، فضلا عن التباين في تفسير الأنظمة المعمول بها في مجال العمل في ما يتعلق بأزواج المواطنات وزوجات المواطنين.