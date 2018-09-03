شاب يطارد فتاة في مدرستها لضمان صمتها بعد اغتصابها

لندن(صدى):

تمكنت الشرطة البريطانية، من القبض على شاب أقدم على اغتصاب فتاة مراهقة في منزل تحت تهديد السلاح؛ حيث لم يكتف بذلك فقام بمطاردتها في مدرستها وإرسال رسائل تهديدية إليها لضمان سكوتها.

وأوضحت الفتاة: ” الحادث كله له تأثير صادم على حياتي بشكل يومي، حتى أنني لا أشعر بالأمان في بيتي وأطلب من والدتي إذا استطاعت النوم معي ” ، لافتة إلى إنها أثناء الهجوم ظلت تصرخ كثيرًا وهو يعلقها على سرير بينما يمسك بسكين.

وتابعت: ” الآن أشعر أننى مشتتة بسهولة وأشعر أن هناك شخص يتتبعني أينما ذهبت ” ، مضيفة: ” في اليوم التالي تتبعني إلى المدرسة ثم أرسل ما يصل إلى 80 رسالة نصية لتهديدي، فأخبرت عائلتي بما حدث، وتم اعتقال مايرز، واعترف تمامًا بما فعله في مقابلته مع الشرطة. “