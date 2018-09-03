بالفيديو.. مواطن يزيح الستار عن تلاعب محال تغيير الزيوت بالأسعار

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام أحد المواطنين بالكشف عن تلاعب محال تغيير الزيوت بالأسعار، مؤكدًا أن كثير من المواطنين يجهلون قيمة علبة الزيت.

وأوضح المواطن خلال المقطع، أن سعر زيت بترومين” A-1 ” المستخدم لمسافة 10 آلاف كم، يبلغ سعره في محال البناشر ب45 ريالًا، وفي محال قطع الغيار ب22 ريالًا، والزيادة تكون 23 ريالًا في العلبة.

وبيّن المواطن، أن سعر الكرتون عدد 12 علبة في محال البناشر يبلغ 528 ريالًا، فيما يبل سعره في محال قطع الغيار 260 ريالًا، لتصبح الزيادة والفارق في سعر الكرتون 268 ريالًا.

فيما أشار إلى أن ما تقوم به هذه البناشر من تصرف، يعد تلاعب وابتزاز لجيوب المواطنين، محذرًا من جشع تلك المحال وتلاعبها بالأسعار، من قِبل تلك العمالة التي تديرها، وتعمل تحت غطاء سعودي، مطالبًا الجهات المسؤولة بمحاسبتهم، لمخالفتهم الأنظمة الحكومية التي وضعتها الدولة لقيمة السلع والمنتجات.