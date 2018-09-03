منتخب مصر يبدأ معسكره التدريبي استعدادا لمواجهة النيجر

طلال الغامدي(صدى):

يدخل منتخب مصر، اليوم الاثنين، في معسكره التدريبي؛ استعدادًا لاستضافة النيجر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 بالكاميرون، السبت القادم.

ويلتقي المنتخب المصري مع النيجر السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ضمن المجموعة العاشرة للتصفيات.

واكتمل وصول اللاعبين المحترفين إلى مصر بعد وصول كل من محمد صلاح وأحمد حجازي على متن طائرة قادمة من إنجلترا، مخصصين حراسة خاصة للاعبين منذ وصولهم المطار.

ومن جانبه أوضح المدرب المساعد لمنتخب مصر هاني رمزي، أن التدريب الأول للفريق سيقام اليوم على إستاد الجيش برج العرب بالإسكندرية، وسيسبقه جلسة تعارف بين المدرب الجديد المكسيكي خافيير أغيري واللاعبين.

يُذكر أن مصر خسرت أمام تونس في الجولة الأولى في التصفيات، حيث تتصدر تونس المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط فيما تملك النيجر وسوازيلاند نقطة واحدة لكل منهما.