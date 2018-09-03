ناقد رياضي ينتقد طريقة الأهلي: لو لعب 3 سنوات لن يسجل

طلال الغامدي(صدى):

وجه الإعلامي والناقد الرياضي، حسن الصبحان، انتقادًا لطريقة لعب الأهلي الحالية، لافتًا إلى أن غياب لاعب في مركز صناعة اللعب في صفوف الفريق في الموسم الحالي أحد أسباب الأزمة.

وأوضح ” الصبحان ” عبر برنامج ” الملعب الأخضر ” على قناة 22 الفضائية: ” الأهلي لو لعب ثلاث سنوات لن يسجل هدفًّا بهذه الطريقة ؛ فيما فضل المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، تواجد المصري المحترف الجديد عبدالله السعيد خارج القائمة في مواجهة الفريق أمام التعاون.

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي تعادل إيجابيًا أمام التعاون بهدف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” بجدة.