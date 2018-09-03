وظائف نسائية شاغرة لماركة فيكتوريا سيكرت

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية، باب التقديم على عدد من الوظائف النسائية الشاغرة في مدينة الرياض لماركة فيكتوريا سيكرت (Victoria Secret)، للعمل في الأسواق والتي يتم نحديدها بعد المقابلة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت مسميات ” مديرة معرض، مساعدة مديرة معرض، نائبة مديرة معرض، ومديرة مبيعات “.

وأضافت أنه يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وتجيد اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، ولديها خبرة سابقة في مجال المبيعات، لافته إلى أن ساعات العمل 8 ساعات لمدة 6 أيام في الأسبوع، ويتم تحديد الراتب بعد المقابلة.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم يتم إرسال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected] ، ويجب ذكر مسمى الوظيفة والماركة في عنوان البريد، وسوف يتم التواصل مع المرشحات عبر الهاتف لتحديد موعد المقابلة.