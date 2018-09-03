4 حيل للاستمتاع بالسفر في درجة رجال الأعمال

كانبرا(صدى):

قدّم أحد المواقع الأسترالية المتخصصة في السفر الجوي، أربع حيل للاستمتاع بالسفر في درجة الأعمال، وذلك للوصول إلى الوجهات مع الاستمتاع بكامل النشاط والراحة، كما يحلم العديد من هواة السفر.

فيمكن للمسافر على الدرجة الاقتصادية، أن يحظى بمقعد في درجة الأعمال، دون أن يدفع مبالغ إضافية، بل يمكنه قضاء رحلة جوية طويلة في مقعد في درجة الأعمال بالطائرات، ليستمتعوا بالهدوء والمساحة والخدمات المميزة، بعيدًا عن الإزعاج والمقاعد الضيقة.

وتتمثل الحيل الأربعة للاستمتاع بالسفر في درجة الأعمال، فيما يلي:

أولًا: مقعد بدرجة رجال الأعمال في المزاد: فيمكن للعديد من المسافرين جوًا، الحصول على مقعد في درجة رجال الأعمال، وذلك من خلال العروض التي توفرها بعض خطوط الطيران، للارتقاء بتذاكرهم إلى درجة الأعمال خلال نظام المزاد على الإنترنت لمسافري الدرجة الاقتصادية.

ثانيًا: الترقية بواسطة برامج المكافآت والنقاط: فيحظى معتادو السفر بفرص أكبر للحصول على تذاكر مجانية على درجة الأعمال، وذلك باستخدام النقاط المجمعة.

ثالثًا: الانتظار حتى بيع تذاكر درجة الأعمال: فيمكن الانتظار لحين تقدم شركات الخطوط الجوية عروضًا خاصة لدرجة الأعمال على مواقعها، للحصول على أفضل المقاعد، وأفضل وسيلة لمعرفة متى سيحدث ذلك؛ هي الاشتراك في النشرات التي توفرها معظم خطوط الطيران، ومتابعة أمور مثل الصفقات على التذاكر الخاصة.

رابعًا: كن أنيقًا ومهذبًا وسافر وحدك: فيجب أن يرتدي المسافر ملابس أنيقة كما لو أنه يسافر على درجة الأعمال بالفعل، فبهذا الأمر، الفرص تزداد لترقية تذكرته إلى درجة الأعمال أثناء الصعود إلى الطائرة، فشركات الطيران تأخذ في الاعتبار المنظر العام للمسافر.