سفير خادم الحرمين بالأردن يعزي أسرة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي

سعيد العجل(صدى):

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي تعازيه لأسرة الفقيد الإعلامي الاردني سعد السيلاوي والذي وافته المنية في بيروت بعد صراع مع مرض السرطان .

حيث أجرى سموه اتصالا هاتفيا بأبن الفقيد عبر خلاله عن تأثره بفقدان الساحة العربية والأردنية للقائمة الإعلامية الكبيرة التي خلفت خلفها رصيدا كبيرا من الإنجازات والتي لطالما قربت الشعوب العربية مع بعضها البعض .

وحضر مراسم تشيع الراحل نيابة عن سموه المتحدث الرسمي للسفارة الأستاذ عبدالسلام العنزي وبعضا من منسوبي السفارة وعددا من الإعلاميين السعوديين والعرب. كما شهد مدير قناة العربية الأستاذ تركي الدخيل مراسم التشيع والعزاء والذي تعد لمسة وفاء منه لرفيق دربه في العمل الإعلامي. ودعى سموه للفقيد بالرحمه والمغفرة وان يسكنه الله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.