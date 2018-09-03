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9 وظائف شاغرة لدى بداية لتمويل المنازل بالرياض

9 وظائف شاغرة لدى بداية لتمويل المنازل بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بداية لتمويل المنازل، باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– مدير السياسة ومخاطر التشغيل (Operational Risk & Policy Director).
– مدير مكتب إدارة المشاريع (Enterprise Projects Management Office (EPMO) Senior Manager).
– مدير تقنية المعلومات (IT Director).
– مدير علاقة (Relationship Manager).
– مسؤول إغلاق العقود (Closing Officer).
– مدير المشروع (Projects Manager).
– مسؤول خدمات العملاء (Servicing Officer).
– موظفة الموارد البشرية (HR Officer – Female).
– محاسب (Accountant).

وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءً من الآن وينتهي بتاريخ 2018/12/02م، وذلك من خلال الرابط التالي هنا .


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