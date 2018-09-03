9 وظائف شاغرة لدى بداية لتمويل المنازل بالرياض
فتحت شركة بداية لتمويل المنازل، باب التقديم على وظائف شاغرة للجنسين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ للعمل في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:
– مدير السياسة ومخاطر التشغيل (Operational Risk & Policy Director).
– مدير مكتب إدارة المشاريع (Enterprise Projects Management Office (EPMO) Senior Manager).
– مدير تقنية المعلومات (IT Director).
– مدير علاقة (Relationship Manager).
– مسؤول إغلاق العقود (Closing Officer).
– مدير المشروع (Projects Manager).
– مسؤول خدمات العملاء (Servicing Officer).
– موظفة الموارد البشرية (HR Officer – Female).
– محاسب (Accountant).
وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءً من الآن وينتهي بتاريخ 2018/12/02م، وذلك من خلال الرابط التالي هنا .
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