ثنائي الهلال في طريقهما للعودة

نواف السالم(صدى):

يستعد الهلال لاستعادة ثنائي الوسط المتميز سلمان الفرج وعبد الله عطيف والذي أنهيا مؤخرًا برنامجيهما التأهيلي مما يعني اقتراب عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتعرض ” عطيف ” لإصابة في الركبة خلال المعسكر؛ فيما عانى الفرج عانى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال معسكر الفريق الذي انطلق في مدينة لينز النمساوية.

ويعتمد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، في مواجهة الرائد في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الثنائي كنو وعموري بصفة أساسية في ظل غياب الثنائي عطيف والفرج عن صفوف الزعيم للاصابة.