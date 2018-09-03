وظائف شاغرة بشركة حلويات ” سعد الدين “

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة حلويات ” سعد الدين ” ، عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء بمجال المبيعات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير معرض.

– نائب مدير معرض.

– مشرف مبيعات.

– كاشير.

– موظف مبيعات.

وكشفت الشركة، عن المميزات المتوفرة بتلك الوظائف، والتي تتمثل في: ” راتب مغري، بدل سكن، بدل نقل، ساعات عمل مرنة ويومين راحة، تأمين طبي للموظف وعائلته، فرص عالية للتدرج الوظيفي وحق الامتياز التجاري، تدريب وتطوير الأداء ” ، بالإضافة لعدد من المميزات الأخرى.

وأوضحت الشركة، أن يمكن التقديم على تلك الوظائف المُعلنة من قِبل الراغبين، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر مسمى الوظيفة، عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا