صورة للراقصة المصرية دينا برفقة سعد الحريري تثير جدلا واسعا

القاهرة(صدى):

نشرت الراقصة المصرية دينا اليوم صورة لها برفقة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والسيناريست المصري تامر حبيب.

وأثارت الصورة التي نشرتها عبر حسابها في ” انستجرام ” جدلاً واسعاً، وانهالت التعليقات المتسائلة عن مكان وسبب المناسبة الّتي جمعتهما.

وتبيّن لاحقاً أن الرئيس الحريري قد تواجد في حفل زفاف إحدى الشخصيات وقد أحيته كلّ من دينا وشيرين عبد الوهاب.