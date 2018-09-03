بالفيديو.. سقوط جسر ” الزور ” بالكويت دون وقوع إصابات مباشرة

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت شركة الصناعات البترولية المتكاملة ” كيبيك ” بالكويت ، عن سقوط عارضات أسمنتية تزن نحو 180 طنًا، خلال العمل في أحد الجسور على طريق النويصيب، لافتة إلى أن الجسر يتبع مشروع تشييد مصفاة الزور والطرق المؤدية إليه.

وأضحت الشركة، أن سقوط العارضات الأسمنتية في المنطقة المعزولة بمحاذاة الطريق 40 السريع لم يؤدِ إلى وقوع إصابات مباشرة أو تعطيل لسير الطريق؛ نظرًا لاتخاذ الشركة الإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة لتغيير مسار الطريق والعمل بطريقة آمنة.

ومن جانبه، قال أحد العاملين في الموقع أن الحادث وقع يوم الأحد 26 أغسطس عندما بدأت رافعتان عملاقتان بحمل العارضة الإسمنتية من الجانبين لوضعها على الجسر، إلا أن اختلال التوازن نتيجة عدم التنسيق بشكل صحيح ودقيق بين الرافعتين أدى إلى سقوط العارضة وتحطمها، وسقوط العارضة الإسمنتية الأخرى.