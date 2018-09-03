بالفيديو .. مواصفات فولكس فاجن T-Cross الجديدة

باريس(صدى):

كما في السيارات الكروس أوفر المدمجة والسيارات الصغيرة, فسيارة فولكس فاجن T-Cross ستوفر العديد من خيارات التخصيص لتناسب المشترين صغار السن, حيث سيتوفر للسيارة 12 لون خارجي مع مقصورة داخلية باثنين من الألوان المزدوجة في نفس الوقت مع لوحة قيادة باثنين من الألوان لزيادة خيارات التخصيص التي توفرها الشركة للسيارة .

وتعتبر السيارة قائمة على قاعدة انتاج سيارات بولو وهي قاعدة MQB ، ولا تنتظروا أن تأتي بنظام دفع كلي لأنها يتوقع أن تأتي بدفع أمامي فقط, وهذا أمر طبيعي لأن المشترين لهذه الفئة من السيارات لا يهتمون بتواجد الدفع الرباعي في سياراتهم .

ورغم حجمها الصغير, ولكن T-Cross ستكون سيارة عملية حيث توفر سعة تخزين في الحقيبة الخلفية بواقع 455 لتر تزيد الي 1281 لتر بطي المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60:40 كما يمكن طي ظهر مقعد الراكب الأمامي لتوفير مزيد من سعة التخزين.

ومن المقرر طرح السيارة عالمياً لأول مرة في الخريف المقبل, ولكنها لن تبدأ مبيعاتها في أوروبا حتى ربيع 2019 وربما يكون من الصعب عرضها في معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر المقبل خاصة أن فولكس فاجن لن تشارك في المعرض مما يعني ظهور السيارة في حدث مستقل .