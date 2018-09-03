معلم يقطع إجازته الطبية لحضور أول يوم دراسي بتبوك

محمود البلوي(صدى):

قطع معلم بمدرسة ابتدائية في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، إجازته المرضية لممارسة عمله ومشاركة وزملائه وطلابه أمس الأحد، في أول يوم دراسي بالعام الجديد.

وحضر المعلم حسن بن سلمان العمراني معلم التربية الفنية بمدرسة عمير بن وهب، إلى مدرسته في أول يوم دراسي مستندًا على عكازه، قاطعًا إجازته الطبية لممارسة عمله بين طلابه.

ومن جانبه وجه مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، الشكر والتقدير إلى المعلم حسن بن سلمان خلال مكالمة هاتفية، مؤكدًا أن مبادرته في الحضور للمدرسة وقطع إجازته تعبر عن إخلاصه في العمل وأمانته، وأنه فخر إدارة تعليم تبوك.