مدير عام صحة الرياض يكرم عدد من القطاعات المتميزة في الصحة المدرسية

محمد السعران(صدى):

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري عددا من القطاعات المتميزة في الصحة المدرسية ، وتفعيل برامجها ، وشمل التكريم 5 قطاعات صحية ، و9 مراكز صحية ، وعدد من المتميزين .

ونوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري على أهمية برامج الصحة المدرسية في تعزيز صحة النشء في المجتمع المدرسي ، مؤكداً أنها تشهد حاليا العديد من البرامج والمبادرات الجديدة .

وأضاف خلال رعايته صباح اليوم الاثنين فعاليات الملتقى السنوي للصحة المدرسية أن إدارة الصحة المدرسية كونها الجهة المناط بها تقديم الخدمات والبرامج للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام بصورة شاملة، تعمل على الاستثمار لتعزيز صحة النشء في المجتمع المدرسي، وتركز على الجوانب الوقائية، وذلك بتحسين البيئة المدرسية، والاهتمام بما يقدم في المقاصف المدرسية، والتحقق من اكتمال التطعيمات الأساسية.

كما تعمل على إعداد البرامج الصحية التوعوية والتثقيفية بشأن تعزيز النظم الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام، للوقاية من الأمراض واتقاء مخاطرها، والإشراف على تنفيذها في المدارس؛ بهدف الارتقاء بالجوانب المعرفية، وغرس السلوك الصحي السليم بين الطلاب والطالبات، مما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع معدلات الحياة لأفراد منعمين بصحة وعافية.

ولفت الدكتور الدوسري أن الصحة المدرسية تسعى بكافة الطرق المتاحة لإيجاد نظام صحي يعزز الاهتمام بصحة الطلاب في مجتمعاتهم المدرسية، وصولاً إلى شرائح المجتمع المختلفة من النواحي الوقائية والصحية المستدامة بدلًا من الواقع الحالي الذي يعتمد يشكل كبير على التوجه إلى الخدمات الصحية عند الحاجة إليها.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. اميرة الرصيص أن رسالة وزارة الصحة تقوم على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض لذا وانطلاقا من سياسة وزارة الصحة في الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي ، حيث يأتي الاهتمام بصحة طلاب وطالبات المدارس ، و تُمثل الفئة مستقبل المجتمع في المملكة ، كما أنه ومع انتقال إدارة الصحة المدرسية من وزارة التعليم الى وزارة الصحة في 1/6/1438هـ فقد أَولى المسئولون الاهتمام والدعم للصحة المدرسية ، واصبحت من اولويات الصحة العامة حيث انها من أهم الوسائل لتحقيق مجتمع يتمتع افراده بالصحة والعافية في المستقبل.

وكشف مدير إدارة الصحة المدرسية بمنطقة الرياض د. فادية العجلان أنه تم إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات تشمل مبادرة الرشاقة، والمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، والمرشد الصحي، والمقصف الصحي، والبيئة المدرسية، ومخاطر التدخين، والالتزام بأخذ التطعيمات، وطرق قياس معدل التسوس، وتطبيق الفلورايد الموضعي ، والغذاء الصحي في السن المدرسية، وكذلك الأسباب المؤدية إلى السمنة ومضاعفاتها والوقاية والعلاج، وحساب مؤشر كتلة الجسم في السن المدرسية، والتثقيف الصحي المدرسي، ومهام وإجراءات عمل المرشد الصحي في برامج ومبادرات الصحة المدرسية، وأساليب التعليم النشط، والإجراءات المتعلقة بالإسعافات الأولية، والحالات المعدية، ونماذج مبادرة الرشاقة .