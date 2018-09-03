أمين الشرقية يدشن مبادرة ” نزرعها لننعم بها ” بعد غد الأربعاء

سعيد العجل(صدى):

يدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بعد غداً الأربعاء 25/12/1439هـ، مبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام (#نزرعهالننعمبها)، والتي سوف تنطلق من طريق الأمير محمد بن فهد بحي الشاطئ في الدمام، و تهدف المبادرة الى غرس 50 ألف شجرة وشتلة من أشجار الظل النافعة، وتستهدف في مرحلتها الأولى تشجير الشوارع وساحات الأحياء والمدارس الحكومية والمساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة اللجان التطوعية، حيث تستمر المبادرة فترة ثلاثة أشهر وبمعدل يومين أسبوعيا.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن عدد المتطوعين في مبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام بلغ 1200 متطوعة ومتطوعة، وسيشارك في التدشين 250 متطوع منهم 120 فتاة في سبعة مواقع مختلفة في الدمام والظهران والخبر.

وقال أيضا: اعتمدت أمانة الشرقية في مبادرة #نزرعهالننعمبها تقنية إلكترونية تساهم في تنظيم آلية العمل، وذلك باستخدام خاصية “الكود” في عملية التسجيل واحتساب الساعات التطوعية وتوزيع المهام بين قادة المجموعات التطوعية، وتم اختيار قادة تطوع لهم خبرات في المشاركة بمواسم الحج والبرامج والفعاليات الكبرى بالشرقية والمملكه بشكل عام لتولي إدارة المتطوعين في الميادين المختلفة، لافتا الى أنه سيتم منح المتطوعين الزي المخصص لمبادرة التشجير لبدأ أعمالهم في المواقع السبعة.

وأكد الصفيان أن تسجيل المتطوعين مستمر طيلة فترة المبادرة وأن عملية تقسيم المجموعات على مواقع التشجير تدار من قِبل اللجنة التطوعية بشكل منظّم.

وأشار إلى أنه سبق اطلاق هذه المبادرة اجتماعات تحضيرية موسعة عقدتها وكالة الخدمات بالأمانة ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل وعمارة البيئة مع مهندسي الإدارة ولجان التطوع، وتم فيها توزيع المهام بشكل تفصيلي، وتحديد المواقع المستهدفة وفي مقدمتها الساحات الخارجية للمساجد في جميع مدن حاضرة الدمام، وبعض الحدائق التي تَقلّ فيها نسبة أشجار الظل، والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشجير الأرصفة الخارجية للمدارس الحكومية.