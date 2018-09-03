أخطاء شائعة في وجبة العشاء تؤدي إلى تراكم الدهون.. تجنبها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يحتاج الجسم خلال ساعات النهار إلى أكبر قدر من الطاقة خلال النهار، وتقل احتياجاته إلى الحد الأدنى في المساء. لكن نظراً لأن العشاء موعد لقاء أفراد العائلة، كما يرتبط ببعض المناسبات الاجتماعية، فمن الشائع أن تقع بعض الأخطاء التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم دهون البطن .

ومن أبرز هذه الأخطاء :

– تأخير العشاء: لا ينبغي أن تؤخر وجبة العشاء إلى وقت يسبق ذهابك إلى الفراش مباشرة. الأفضل تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين.

– حجم الوجبة: لا تأكل صحناً مليئاً بالأرز في المساء، الأفضل أن تقسم وجبتك على النحو التالي: نصف كوب من الأرز المطبوخ أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المعكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهون.

– تحضير الوجبة: لا تهمل إعداد طعامك بنفسك، لأن ذلك يؤدي إلى اختيار وجبات جاهزة تعتمد على المعجنات أو مليئة بالتوابل والبهارات. احتفظ بأكياس إضافية من الخضروات المجمدة في الثلاجة لتكون في انتظارك إذا لم تخطط جيداً للعشاء.

– المشروبات: لا تتناول عصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو السكر بعد الوجبة.