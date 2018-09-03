محمد صلاح يشعل رهان مع مهاجم ساوثمبتون

نواف السالم(صدى):

دخل مهاجم ليفربول الإنجليزي المحترف المصري محمد صلاح، في رهان مع زميله المنتقل إلى ساوثمبتون على سبيل الإعارة لهذا الموسم داني إنجز.

ووافق محمد صلاح على الرهان الودي مع زميله السابق في ” الريدز ” إنجز، والذي يكون الرابح فيه من يسجل أهدافًا أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم استثناء الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي من الرهان، بالرغم من إحراز محمد صلاح هدفه الأول في هذا الموسم خلالها؛ وذلك لتأخر انتقال إنجز إلى فريقه الجديد ساوثمبتون.

وبعد استبعاد الجولة الأولى من الرهان يكون إنجز متفوقًا على خصمه محمد صلاح بهدف واحد سجله في شباك برايتون بالجولة الثالثة.

ومن جانبه علق إنجز على هذا الرهان، قائلًا ” هزيمة صلاح أمر شبه مستحيل، لكنني أعمل كل يوم من على تطوير مستواي. بالطبع، لم نتراهن على المال، فلست غبيًا إلى هذه الدرجة حتى أخاطر بنقودي. هو أمر أقرب إلى التسلية “.