” التعليم ” تتفوق بالمعدل العالمي بمعلم لكل 11.6 طالب بالمملكة
تفوقت وزارة التعليم في المعدل العالمي من حيث عدد المعلمين إلى عدد الطلاب بالمملكة، فوصل متوسط معدل عدد المعلمين بالنسبة لأعداد الطلاب إلى معلمًا لكل 11.6 طالبًا.
ويعود ارتفاع معدل المعلمين مقابل الطلاب بالمملكة بالنسبة للمعدل العالمي، إلى أن 38 % من المدارس الحكومية لا يزيد عدد طلابها عن 100 طالب، فضلًا عن تواجد أعداد كبيرة من المعلمين فيها، يفوق عدد الطلاب في عدد من المدارس.
جدير بالذكر، أن هذا المعدل يعد أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 25 طالبًا لكل معلم، وأقل من المعدل في أمريكا والذي يبلغ 14 طالبًا لكل معلم، وكذلك اليابان البالغ 17 طالبًا لكل معلم.
(( دغريري ))[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 1 ساعة
ياكاتب هذا الخبر اتق الله والله العظيم بعض الفصول تصل الى خمسين طالب واكثر في مدن مثل جدةوالرياض ومكة والطائف و..و..,.. لاتقارن هجر صغيرة وقرى صغيرة بمدن كبيرة واعداد الطلاب في المدارس متضخم جدا الله يعلم بحال هؤلاء المعلمين ول .. تذهب هذه الدراسة التي تقول بأن المعلم السعودي مرفه ومرتاح اللى بحور الظلمات
خافوا الله في معلميكم واتركوا تناقل مثل هذه الاخبار والدراسات الساذجة لأن المقصود منها اصبح معلوم فالرماح قد بدأت تستل على كل معلم من كل حدب وصوب راتب اجازة و.و..
حسبنا اله ونعم الوكسل وكفى
صريحة[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 26 دقيقة
كلام عاري تماما من الصحة
والواقع يؤكد ذلك
لااعلم أين تمت هذه الدراسة
واغلب المدارس لايقل عدد طلبتها
عن 500 طالب او طالبة ، ناهيك عن صغر
مساحة الفصول ، وتكدس الطلبة ، وضعف
التكييف ، وقلة المرافق ….. الخ
نكمل والله كفاية كذا
اتقوا الله فيما تكتبون