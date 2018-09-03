” التعليم ” تتفوق بالمعدل العالمي بمعلم لكل 11.6 طالب بالمملكة

نايف السالم(صدى):

تفوقت وزارة التعليم في المعدل العالمي من حيث عدد المعلمين إلى عدد الطلاب بالمملكة، فوصل متوسط معدل عدد المعلمين بالنسبة لأعداد الطلاب إلى معلمًا لكل 11.6 طالبًا.

ويعود ارتفاع معدل المعلمين مقابل الطلاب بالمملكة بالنسبة للمعدل العالمي، إلى أن 38 % من المدارس الحكومية لا يزيد عدد طلابها عن 100 طالب، فضلًا عن تواجد أعداد كبيرة من المعلمين فيها، يفوق عدد الطلاب في عدد من المدارس.

جدير بالذكر، أن هذا المعدل يعد أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 25 طالبًا لكل معلم، وأقل من المعدل في أمريكا والذي يبلغ 14 طالبًا لكل معلم، وكذلك اليابان البالغ 17 طالبًا لكل معلم.