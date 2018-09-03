بالفيديو.. ” جزيرة الدومينيكا ” الملاذ الآمن للقطريين من عصابة الحمدين

طلال الضوي(صدى):

بدأ الشعب القطري في الهروب من جحيم وسجن تنظيم الحمدين الذي يفرضه عليهم داخل وطنهم، إلى أماكن آمنة تبعدهم عن إرهاب وبطش عصابة الحمدين التي سلمت قطر للأتراك والإيرانيين.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن القطريين وجدوا أمنهم في جزيرة دومينيكا ببحر الكاريبي، حيث تحولت إلى ملاذ آمن لهم من بطش الحمدين وانهيار الدوحة.

وأكدت المعارضة أن جزيرة الدومينيكا تكفل حق المواطنة للقطريين بشرط الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار على أرض الجزيرة.

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