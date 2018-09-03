جوازات الحج بمطار جدة تكشف عن موعد مغادرة آخر حاج

نايف السالم(صدى):

كشفت جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عن آخر موعد لمغادرة الحجاج، وهو منتصف شهر محرم المقبل، وذلك وفقًا لمواعيد سفرهم المحددة من قبل، حيث تمنع الأنظمة بقائهم بعد هذا التاريخ.

وتستمر جوازات الحج بمطار جدة في استقبال حجاج بيت الله الحرام، بعد تأديتهم فريضة الحج ومتابعة مغادرتهم حتى الموعد المحدد.

ومن جانبه، أوضح العقيد سليمان بن محمد اليوسف، قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن جوازات الحج بمطار جدة، استقبلت طلائع الحجاج المغادرين إلى بلدانهم منذ اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

وأشار ” اليوسف ” ، إلى أنه قد تم تخصيص منصات تختيم مجهزة بكافة الأجهزة التقنية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة، لإنهاء إجراءات الحجاج المغادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مطار جدة، إلى التقيد بمواعيد رحلات مغادرتهم، والالتزام بالمدة المحددة لهم في تأشيرة الحج القادمين بموجبها، تفاديًا لتعرضهم للعقوبة والمساءلة.