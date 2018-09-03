مهاجم مانشستر يونايتد: هناك تحسن كبير في مستوانا

ماجد محمد(صدى):

أكد روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، أن فريقه اقترب من الصحوة والعودة مجددًا إلى المنافسة على البطولات؛ بعدما سجل اللاعب هدفي الفوز النظيفين في مباراة الفريق أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح ” لوكاكو ” أنه يجب على فريقه أن يتحلى بعقلية الانتصارات بشكل أكبر، مضيفًا: ” لدينا العقلية لكننا نحتاج إلى إظهارها بشكل أكبر قليلا. هذا ما يريده المدرب وهذا ما نحتاج إلى فعله. ”

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد: ” كان يجب تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول والمزيد في الشوط الثاني، لكن نحن لعبنا بشكل أفضل مما لعبنا الموسم الماضي، وهناك تحسن كبير في مستوانا ” ، مؤكدًا: ” سيرى الناس كيف سنظهر بشكل مختلف. “