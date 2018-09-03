الذهب ينخفض وسط قلق المستثمرين

وكالات(صدى):

هبط الذهب 0.2% مع احتفاظ الدولار بقوته بفعل المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد وصول مباحثات التجارة الأمريكية الكندية إلى طريق مسدود.

وهبطت أسعار الذهب نحو 8% منذ بداية العام مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وفي ظل خلافات تجارية دولية وأزمة العملة التركية، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في الدولار الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات بنسبة 0.1%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2% في التعاملات الفورية وارتفع البلاتين 0.5% بينما انخفض البلاديوم 0.3% بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.