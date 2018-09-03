فيديوهات جديدة لسيارة Z4 المكشوفة الجديدة كليا من بي إم دبليو

فيينا(صدى):

كشفت BMW أخيراً الستار عن 3 فيديوهات توفر نظرة عن قرب على سيارتها Z4 المكشوفة المحسنة التي تأتي بسقف مرن , وقدمت السيارة في الفيديو في أعلى الاصدارات M40i بلون رمادي فروزن .

وكانت السيارة قد عرضت في حدث بيبل بيتش في الفترة الأخيرة بلون برتقالي ميتاليك فروزن وهو لون يوضح خطوط السيارة بصورة أفضل ويوفر تناقض مميز مع سقف السيارة الأسود المرن.

وبالنسبة لتقديم نسخة كوبيه من السيارة بسقف صلب , فهو أمر جيد ولكن من الصعب تحققه في أرض الواقع رغم أن شائعات سابقة تحدثت عن هذه السيارة.

وفي حال من يرغب في مثل هذه السيارة ، فهناك تويوتا سوبرا التي ستتوفر بسقف صلب بصورة حصرية في فئة الكوبيه وهي سيارة ستأتي بنفس منصة انتاج Z4 ولكن كلتا الشركتين مع ذلك وعدتا بأن تكون كلتا السيارتين مختلفتين تماماً من حيث التصميم الخارجي والداخلي .

وبالنسبة لنسخة الانتاج المتوقعة من سوبرا ، فربما تأتي قبل نهاية العام الجاري وستصنع في مصنع ماجنا ستاير في جراتز بالنمسا بجانب موديلات Z4.