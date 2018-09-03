20 % من العاملين بالنقل المدرسي مخالفين والقطاع بحاجة للتنظيم

جدة(صدى):

كشف عدد من ذوي العلاقة بقطاع النقل المدرسي، أن القطاع بحاجة لمزيد من الدراسة والتنظيم سواء فيما يتعلق ” بالرسوم أو نوعية المركبات ” وخلافه.

وفي هذا السياق، أوضح سعيد البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة، أن القطاع مازال بحاجة للكثير من التنظيم في شقه الأهلي والذي يشكل الأفراد المخالفون نسبة قد تزيد على 20 % منه؛ وذلك بسبب عدم استيفائهم للضوابط والاشتراطات.

وأشار ” البسامي ” إلى أن تفاوت تحديد الأجرة بالنسبة للشق الأهلي من القطاع مشكلة مستمرة يعاني منها الكثير من أولياء أمور الطلبة، ملفتًا الانتباه إلى أن الكثير من المدارس الأهلية وشركات النقل المرخصة لديها حافلاتها الخاصة وهي تفرض رسوم أجرة على الطلبة أو المعلمات المستخدمين لتلك الحافلات.