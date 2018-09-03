” المسند ” يعلق على دخول عرعر قائمة الأعلى حرارة عالميا

نايف السالم(صدى):

علّق أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، على دخول مدينة عرعر ضمن أعلى المدن حرارة على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح ” المسند ” أن هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها عرعر القائمة، لافتًا إلى أنه في العادة لا تتجاوز الحرارة فيها 43 درجة في مثل هذا الوقت من السنة.

ومن الجدير بالذكر، أن مدينة عرعر جاءت في المرتبة الرابعة عشرة بعد عدة مدن عراقية وكويتية بدرجة حرارة بلغت 47.2 مئوية، في مقدمتها مدينة البصرة العراقية ومنطقة مطربة في الكويت.