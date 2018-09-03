رجل يتجرد من ملابسه ويحاول الانتحار قفزا من سور مدرسة

خالد الظفيري(صدى):

تجرد كويتي يبلغ من العمر 30 عامًا في منطقة خيطان من ملابسه؛ وصعد إلى سور مدرسة خاصة في حالة غير طبيعية وعاريًا تمامًا؛ حيث حاول الانتحار قفزًا من أعلى السور؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض عليه.

وتلقت الداخلية الكويتية، أمس الأحد، بلاغًا من إدارة مدرسة خاصة، يفيد بأن الهيئة التدريسية فوجئت بشخص عار بشكل كامل متواجدًا على سور المدرسة ويلوح بالانتحار؛ فيما توجه رجال الأمن لموقع البلاغ وتمكنوا من إقناع الرجل بالعدول عن فكرة الانتحار.

وتم إنزال مرتكب الواقعة من أعلى السور وستره وإدخاله الدورية”، فيما كان في حالة يرثى لها، بينما لم يتمكن رجال الأمن من معرفة السبب الذي دفعه للإقدام على فعلته، حيث لم يكن يستطيع التحدث وتم نقله للمستشفى، كما يواجه تهم الشروع في الانتحار وخدش الحياء العام والسكر البين وإقلاق الراحة.