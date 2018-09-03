مواطنة تتهم جامعة الباحة بقبول تحويل ابنة العميد ورفض ابنتها.. والجامعة تعلق

إبراهيم الزهراني(صدى):

ناشدت والدة إحدى طالبات الطب بجامعة الباحة، وزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” بالتحقيق في قيام جامعة الباحة بالمحاباة في قبول تحويل ابنة عميد بالجامعة، من كلية أهلية إلى كلية الطب، ورفض قبول تحويل ابنتها التي تتفوق في الدرجات عليها.

وأعربت المواطنة عن استيائها مما حدث مع ابنتها، مطالبة أمير منطقة الباحة بمساءلة المسؤولين عن ذلك وإنصاف ابنتها، قائلة: ” إن حق ابنتي أمانة في أعناق المسؤولين ” .

وأوضحت والدة الطالبة، أن جميع الشروط تنطبق على ابنتها للتحويل، لافتة إلى أنها تسعى منذ عامين إلى تحويل ابنتها لكلية الطب بجامعة الباحة وفق الأنظمة، ولكن طلبها قوبل بالرفض.

وأضافت المواطنة: ” لو كان رفض الجامعة التحويل يُطبق على الجميع دون محاباة؛ لامتثلنا للقرار وسلمنا بالنظام، أما أن يطبق على البعض ويعفي آخرين فهذا أمر غير مقبول ” .

ومن جانبه، ردّ الدكتور ساري الزهراني، المتحدث باسم جامعة الباحة، على اتهام المواطنة للجامعة، موضحًا أن الطالبة صاحبة الشكوى لا يحقّ لها التحويل إلى كلية الطب، لافتقادها شرطًا جوهريًّا يتعلّق بالنسبة المكافئة المبنية على نسبة الثانوية العامة والقدرات والتحصيلي، علاوة على انخفاض معدلها الجامعي، بالمقارنة بمن طلبن التحويل إلى الكلية العام الحالي.

وأشار ” الزهراني ” ، إلى أن عقد المقارنات بقبول أي طالبة تقدمت للتحويل دون النظر للسياق الزمني والمقاعد الشاغرة، يعد ” إجحاف وتضليل ” ، على حد قوله.