طرق بسيطة تٌهيأ طفلك لاستقبال شقيق جديد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التربية ، عن طرق مختلفة وبسيطة لمساعدة الطفل على تقبل أخ جديد له ، لتخفيف الضغط على الآباء ، في تهيأة الطفل خاصة ذو العامين والـ 4 سنوات ، الذي يقلق من اهتمام الأبوين بالمولود الجديد .

وأكد الخبراء ، أن الأطفال يعبرون عن قلقهم من استقبال طفل جديد بالأسرة ، بتناول الحلي بمن الزجاجة مثلاً ، وفي هذا الوضع لا ينبغي نقد ذلك وإنما الثناء على تصرفه مثل الكبار الرضيع. عندما يسمعك الرضيع بين عمر سنه وسنتين تتحدثين عن الطفل الجديد لا يفهم بالضبط الأمر، لكنه يشعر بالإثارة والحماس نتيجة لحماسك.

وأشار الخبراء ، أنه عند ولادة الطفل احرصي على الاهتمام بطفلك الأكبر ليتأكد من أنك تحبينه. يساعد شراء الهدايا وتخصيص وقت ولو قليل للعب معه على تأكيد مشاعر الحب، كما أن للأجداد دور هام في إحاطة الطفل الأكبر بالرعاية.

وبين سنتين و4 سنوات ، في هذه المرحلة يكون الصغير حساساً تجاه فكرة أن يشاركه طفل جديد الحب والاهتمام والمساحة في البيت، ويكون حساساً للتغير، وقد يشعر بالتهديد إذا تم إهماله من الأبوين.

لذلك، لا ينبغي التعجل وإخبار الطفل عن مجيئ أخ جديد له، فقط عندما تبدأ عملية شراء أثاث ومستلزمات للمولود الجديد يمكنك الاعتماد على بعض الصور لشرح الفكرة وتقريب الصورة.

كما أنه يجب أن يعلم من أبويه الخبر وليس من أحد الأقارب، أي لا ينبغي تأجيل إخباره كثيراً. وقد تحدث بعض التغيرات للطفل بعد معرفته بمجيئ عضو جديد للأسرة، أو عند ولادته، مثلاً لو كان الطفل الأكبر يتدرب على استعمال المرحاض ستتكرر حالات تبوله على نفسه.

ومن سلوكيات القلق أيضاً أن يرغب الطفل في تناول الحليب من الزجاجة مثل أخيه حديث الولادة. وهنا لا ينبغي توجيه أي لوم للطفل على هذه السلوكيات، وإنما الثناء عليه عندما يتصرف مثل الكبار، والتأكيد على أن حبك الأم والأب لم يتغير، ولايزال يتدفق نحو الطفل.

ومن الضروري أن يواظب الأبوان على نفس البرنامج مع الطفل الأكبر، سواء في اللعب أو القراءة له، أو التحدث إليه. لا ينبغي تغيير روتين الطفل الأكبر حتى لا يربط ذلك التغيير بخروج المولود إلى النور.

الطفل في سن المدرسة. لا يشعر الطفل الذي يزيد عمره عن 5 سنوات بالتهديد من مجيئ مولود جديد مثل الطفل الأصغر، لكنه قد يستاء من انصراف الانتباه صوب الطفل الجديد. لذا، عليك شرح بعض الأمور المتعلقة بإنجاب طفل جديد، وإيجابيات وسلبيات ذلك.

كما يمكنك أن تطلبي من الطفل الأكبر المشاركة في اختيار أثاث الطفل الجديد وملابسه. واحرصي على وجود الطفل الأكبر في المستشفى بعد وقت قصير من ولادة الطفل الجديد ليشعر بأنه جزء من العائلة المتنامية، وأن يقوم بدور في رعاية الطفل الجديد، ويتلقى الثناء والشكر والتقدير من الأبوين على ذلك.