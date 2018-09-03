أحلام تطلب السماح من فنانة عراقية لسبب غريب

أماني الغامدي(صدى):

علّقت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على أغنية الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ ” وعد مني ” التي تبدأ بـ ” أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي ” .

وجاء في تعليق أحلام: “تستحقين صوت اصيل وانتي نور العراق القادم وبقوه في الساحه واسم مشرف لبلدها وللفن رحمة رياض اعتذر امي حبيبتي تو انتبه اني غلطت في الاسم سامحيني”.

على الرغم من أنّه لم ينتشر مؤخرا أي خبر يفيد بأن هناك مشاكل بينهما، بل هذه الخطة التي قامت بها أحلام جاءت وكأنها مستوحاة من أغنية رياض التي تطلب السماح بها.

بدورها ردّت رياض قائلة : ” هكذا يرد الكبار وانتي كبيره يا ام فاهد معذوره يا غاليه وماكو داعي للاعتذار لان اني اعرف انتي مو قاصده واعرف انتي ام قلب طيب ودايما اقولها وراح ابقى طول عمري اقولها انتي كبيره في تواضعك انتي كبيره بكرم اخلاقك ” .