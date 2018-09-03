أبرز الفوائد الصحية لـ ” العدس “

أماني الغامدي(صدى):

يُعد ” العدس ” من أغنى مصادر البروتين، حيث يلعب دورًا هامًا في غذاء الإنسان منذ القدم؛ لأنه يوفر تركيبة رائعة من المغذيات إلى جانب البروتين، تقوم بدور هام في نمو الخلايا خاصة أثناء الحمل؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الفوائد الصحية لـ ” العدس ” .

يوفر العدس توليفة من فيتامينات ” ب1 وب9 ” ، كما توفر الحصة الواحدة من العدس المطبوخ 58% من احتياجات الجسم من حمض الفوليك الذي يحتاجه جسم الحامل لتفادي تشوهات النمو لدى الجنين.

كما يحتوي ” العدس ” على مجموعة من المعادن ” النحاس والمغنسيوم ” اللذين يقومان بتنشيط إنزيمات الهضم والطاقة، فالنحاس معدن ضروري لسلامة الشفرة الوراثية ” دي إن إيه ” .

حيث تحتوي الحصة الواحدة من العدس على 18% من احتياجات المرأة من المغنيسيوم، و14% من احتياجات الرجل.