أبرز الفوائد الصحية لـ ” العدس “
يُعد ” العدس ” من أغنى مصادر البروتين، حيث يلعب دورًا هامًا في غذاء الإنسان منذ القدم؛ لأنه يوفر تركيبة رائعة من المغذيات إلى جانب البروتين، تقوم بدور هام في نمو الخلايا خاصة أثناء الحمل؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الفوائد الصحية لـ ” العدس ” .
يوفر العدس توليفة من فيتامينات ” ب1 وب9 ” ، كما توفر الحصة الواحدة من العدس المطبوخ 58% من احتياجات الجسم من حمض الفوليك الذي يحتاجه جسم الحامل لتفادي تشوهات النمو لدى الجنين.
كما يحتوي ” العدس ” على مجموعة من المعادن ” النحاس والمغنسيوم ” اللذين يقومان بتنشيط إنزيمات الهضم والطاقة، فالنحاس معدن ضروري لسلامة الشفرة الوراثية ” دي إن إيه ” .
حيث تحتوي الحصة الواحدة من العدس على 18% من احتياجات المرأة من المغنيسيوم، و14% من احتياجات الرجل.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4261 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل شي خلقه ربي مفيد-انت عليك الانتقاء والاعتدال-
رااايق[ عدد التعليقات: 5302 ] نشر منذ 2 ساعتين
العدس * جيد و مفيد ** (^_^) **
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجبتي المفضلة العدس والله يديم النعمة .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 1 ساعة
صب عليه زيت زيتون ..وبالعافية ..هو لحم الفقراء
بمعنى ان الفقراء لايقدرون يحصلون على اللحم لكن العدس يعوضهم عنه تماما بفوايده اللي ف اللحم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53291 ] نشر منذ 49 دقيقة
العدس والفول وكافة البقول ,,
,, مغيده جداً جداً للإنسان ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9923 ] نشر منذ 46 دقيقة
وشقيقه الفول حلو☺😁
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 40 دقيقة
صح ياجنوبية / الفول حلو بذات فول الكشنة السعودية يالبيه مع إستكانة شاي منعنع 🙂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9923 ] نشر منذ 16 دقيقة
صحيح👍😁احلا شي باالبيت