وزارة الدفاع تعلن عن 7 وظائف شاغرة بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الدفاع، باب التقديم على 7 وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة، بدءً من اليوم الاثنين بتاريخ 1439/12/23هـ ولمدة أسبوع من تاريخه.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة على بند التشغيل والصيانة للسنة المالية 1440/1439هـ بنظام التعاقد والمطلوب شغلها بمواطنين، لافتة إلى أنها تحت المسميات التالية:

1- مهندس ميكانيكي (تخصص تكييف):

– الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية تخصص تكييف.

– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- مهندس كهربائي:

– الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية.

– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- رسّام معماري:

– برنامج إعدادي بطبيعة العمل.

– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- كهربائي محركات:

– الكلية التقنية تخصص آلات ومعدات كهربائية.

5- مصلح مفاتيح:

– الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

6- مُراقب عهد:

– الكلية التقنية تخصص تقنية إدارية.

7- مترجم لغة إنجليزية:

– الدرجة الجامعية في اللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أنه على من يرغب في التقديم، يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة شخصيًا إلى إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة على عنوانها بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز– العزيزية.