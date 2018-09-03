بالفيديو.. محاولة مجهولون اقتحام غرفة فنانة شهيرة

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة السورية مروة راتب ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي توثّق لحظة محاولة اقتحام غرفتها من قبل مجهولين.

وعرضت مروة راتب في الفيديو كيف تمّ خلع قفل الباب ورميه أرضاً، في وقتٍ لم يستطع فيه المعتدي الدخول إلى الغرفة عندما كانت نائمة، وقالت أنّ عملية كسر الباب ومحاولة الاقتحام باءت بالفشل، وسألت متابعيها عما يجب أن تقوم به، سواء الاتصال بالشرطة أو أمن الفندق الذي تقطن فيه.

ولكنّ عدداً من متابعيها أشاروا إلى أنّ الموضوع كذبة، ومحاولة ” بروباجاندا ” حتى تتحدّث عنها الوسائل الإعلامية، إذ قالت إحدى المعلّقات: “مادري بروباغندا.. المهم كيف مانكتبت.. بس اهم شي المعلومه توصل” ، وأضافت أخرى: ” كاسرته وتقول احد كاسره ” .