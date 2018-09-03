مدافع إشبيلية يخضع لعملية جراحية بعد كسر ذراعه الأيمن

نواف السالم(صدى):

تسبب سقوط للاعب الأرجنتيني غابرييل ميركادو، ظهير أيمن إشبيلية، بكسر في ذراعه الأيمن خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس في ” ديربي الأندلس ” أمس الأحد، على ملعب بينيتو فيامارين؛ في المباراة التي تلقى فيها فريقه الهزيمة بهدف دون رد.

ومن جانبه، أوضح ” إشبيلية ” معلقًا: ” سيبيت اللاعب الأرجنتيني في المركز الطبي وسيخضع لعملية جراحية صباح اليوم الإثنين ” ، مضيفًا: ” الفحوصات الأولية كشفت عن إصابة اللاعب بكسر في عظمة الزند بالذراع الأيمن، وهو ما سيجعله يبيت في المركز الطبي الليلة ليخضع لعملية جراحية صباح الإثنين، وبعد إجراء العملية سيتم تحديد مدة غياب اللاعب الأرجنتيني عن الملاعب. ”

وغادر ” ميركادو ” الملعب قبل قليل من نهاية اللقاء وعلامات الألم تبدو على وجهه؛ ليلتحق بذلك لزميله سرخيو إسكوديرو الذي أصيب الأسبوع الماضي لخلع في المرفق الأيسر خلال مباراة فياريال التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.