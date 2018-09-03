170 حاجا مغربيا يرفضون مغادرة طائرتهم بعد وصولهم لبلادهم

نايف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام مغربية، عن اعتصام 170 حاجًا مغربيًا صباح يوم أمس الأحد، على الطائرة القادمة من المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج؛ حيث رفض الحجاج النزول من الطائرة.

ورفض الحجاج النزول من الطائرة بعد أن طلب منهم قائد الطائرة مغادرة الطائرة التي كان مقررًا أن تتوجه نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، باعتباره محطة الوصول، لكن عند دخول المغرب قال لهم قائدها أنه سيتوقف بأكادير بدلًا من الدار البيضاء؛ مما تسبب في اعتراضهم واستيائهم.

وفضّل الحجاج قضاء الليل داخل الطائرة كتعبير احتجاجي على عدم التزام شركة الطيران المغربية بالتزاماتها، كما أنهم كانوا يعانون من التعب والإرهاق من رحلة العودة، بسبب تقدم معظمهم في السن، فيما كانت تنتظرهم عائلاتهم بمطار محمد الخامس منذ العاشرة ليلًا من يوم السبت.