المملكة تحصد 6 ميداليات في ” أسياد جاكرتا “

نواف السالم(صدى):

تمكنت المملكة خلال مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الـ18 ” آسياد 2018 ” التي تم تنظيمها في العاصمة الإندونيسية ” جاكرتا ” ؛ من حصد واقتناص 6 ميداليات، تنوعت ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية؛ ليرفع المشاركون اسم الوطن عاليًا في المحافل الرياضية.

وفاز اللاعب رائف تركستاني بفضية الكاراتيه لوزن تحت 75 كجم، كما حصل الفارس رمزي الدهامي على برونزية قفز الحواجز ” فردي ” ، وفاز العدّاء طارق العمري ببرونزية سباق الجري لمسافة 5000 متر، بينما حصد طارق حامدي ببرونزية منافسات الكاراتيه فوق 84 كجم.

واقتنص منتخب الفروسية، بمشاركة رمزي الدهامي، خالد العيد، خالد المبطي، وعبد الله الشربتلي، الميدالية الذهبية لـ ” قفز الحواجز ” ، بينما حصد الرامي حسين الحربي على فضية منافسات البندقية لمسافة 300 متر.