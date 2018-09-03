بالفيديو.. لحظة قتل شاب على يد حارس عقار أمام المارة

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قتل شاب على يد بواب في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر؛ وذلك لخلافهما على لعب الأطفال أمام المحل الذي يديره الشاب.

وظهر في مقطع الفيديو تشاجر الشاب وحارس العقار، حتى قام الأخير بطعن الشاب الذي يعمل مدير محل بمول الجامعة بسلاح أبيض ” سكين ” في بطنه.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجي إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي إلى مأمور قسم أول المنصورة بوصول جثة مدير محل توفى إثر طعنة في البطن.

وكشفت التحريات أن السبب يعود إلى لعب الأطفال أمام المحل وجلوسهم الدائم، ما أثار غضب حارس العقار ودفعه لقتل مدير المحل، وتم إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

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