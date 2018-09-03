بالفيديو.. لحظة قتل شاب على يد حارس عقار أمام المارة
وثق مقطع فيديو لحظة قتل شاب على يد بواب في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر؛ وذلك لخلافهما على لعب الأطفال أمام المحل الذي يديره الشاب.
وظهر في مقطع الفيديو تشاجر الشاب وحارس العقار، حتى قام الأخير بطعن الشاب الذي يعمل مدير محل بمول الجامعة بسلاح أبيض ” سكين ” في بطنه.
وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجي إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي إلى مأمور قسم أول المنصورة بوصول جثة مدير محل توفى إثر طعنة في البطن.
وكشفت التحريات أن السبب يعود إلى لعب الأطفال أمام المحل وجلوسهم الدائم، ما أثار غضب حارس العقار ودفعه لقتل مدير المحل، وتم إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 11148 ] نشر منذ 51 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديدمن يملك نفسه عند الغضب ))
أحميدة[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 18 دقيقة
مشكلة حمل قرن الغزال في مصر سائدة حتى انا موش اعرف امشي غير بيها . لكن انقول الله يعافينا .