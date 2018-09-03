بعد فصله.. إلزام شركة كبرى بإعادة موظف ودفع رواتبه كاملة

نايف السالم(صدى):

قامت إحدى الشركات الكبرى بفصل أحد موظفيها؛ مبررةً ذلك لكونه على صلة قرابة مع مفوّض إحدى المنشآت المرتبطة بالشركة كمقاول دون أن تثبت ما تدّعيه، مخالفة بذلك المادتين ” 67 – 69 ” من نظام العمل بفصل الموظّف.

ومن جانبها، قضت الهيئة المختصة بإعادة الموظف لعمله، وصرف أجوره من تاريخ فصله؛ ليتجه المواطن بعد ذلك إلى محكمة التنفيذ ببريدة لتنفيذ الحكم، لتصدر الأخيرة قرارها بإلزام الشركة بتنفيذ ما ورد في الحكم، ويباشر عمله بدءًا من الأسبوع التالي لزيارته لمحكمة التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر، أن الموظف تقدّم إلى المحكمة بسند تنفيذي، عبارة عن حكم صادر من الهيئة المختصة التي استقبلت دعواه، وذلك فور تبلغه بقرار إنهاء خدمته من الشركة، مطالبًا بإعادته للعمل لعدم قيامه بأي مخالفة تستوجب فصله.