لحظات مؤثرة في دفن سعد السيلاوي

أماني الغامدي(صدى):

حكى الإعلامي تركي الدخيل، المدير العام لقناتي العربية والحدث، موقف مؤثر لحظة دفن سعد السيلاوي، مدير شبكة العربية في الأردن، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشر ” الدخيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مجموعة من الصور واللقطات لحظة دفن سعد السيلاوي، رحمه الله، كما نشر أخرى جمعتهما معًا في حياته.

واستطرد تركي الدخيل ساردًا الموقف: ” بعد الدفن قال سري بن سعد: يا جماعة اللي يحب والدي يعرف إنه كان يحب الناس، وأبي يدعوكم للغداء الآن في مكان العزاء. كانت كلمة مؤثرة. ربط الله على قلوب محبيك يا أبا سري. ”

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