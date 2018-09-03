شكاوى من ” مساند ” لتسببه في تأخير استقدام العمالة المنزلية من الخارج

عادل الحربي(صدى):

أعرب حسين المطيري، رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، عن شكواه مما تسبب به برنامج ” مساند ” من مشاكل متعددة؛ أسفرت عن عرقلة عملية الاستقدام من الخارج.

حيث وصف ” المطيري ” البرنامج بـ ” الضعيف جدًا ” ، مشيرًا إلى أن تباطؤه سبب للمكاتب أيضًا احراجات مع العملاء المتقدمين لاستقدام العمالة المنزلية.

وعن مكاتب الاستقدام في المملكة، أبان ” أنها رفعت شكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإلى إدارة البرنامج ” مساند ” ، وذلك منذ أكثر من شهر وإلى الآن لم تستجب الجهات ذات العلاقة بالبرنامج.

أما فيما يتعلق ببرنامج ” مساند ” ، أوضح ” المطيري ” أن فكرة البرنامج ممتازة وجيدة، إلا أن ما يعيبه هو آلياته وتصميمه الذي يعتبر السبب الرئيسي والوحيد لمشكلة تعطله المتكرر.

ومن جانبها، ناشدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، بالإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث أتاحت الوزارة للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.