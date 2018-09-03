اكتشفي أضرار ارتباط طفلك بالأجهزة الإلكترونية

أماني الغامدي(صدى):

من الظواهر المجتمعية التي أصبحت تسيطر على معظم البيوت المصرية، ارتباط الأطفال الصغار بالأجهزة الإلكترونية، تليفزيون وموبايل وتاب ولاب توب، حتى أصبح كل فرد في الأسرة ينظر لأحد هذه الأجهزة، بشكل مستمر، طوال اليوم.

وتؤكد الخبيرة النفسية سهام حسن، أن الكثير من الآباء يظنون أن ارتباط الطفل بمثل هذه الأجهزة، ينشط عقله، ويزيد من ذكائه، لكن في حقيقة الأمر أنه يصيبه بالعديد من المشكلات المعرفية والاجتماعية.

تضيف الخبيرة النفسية، أن الطفل المرتبط بالتليفزيون والتاب والموبيل، لمدة طويلة في سن أقل من الـ3 سنوات، سيتميز عن أقرانه، بالصفات التالية:

* والألوان والأرقام، والأشكال الهندسية في حفظ الحروف العربية والإنجليزية

* بشكل أفضل وأسرع، تعلم الكلمات الإنجليزية

وتلفت سهام حسن إلى أنه سيصاب بالعديد من المشكلات النفسية والمعرفية، والاجتماعية، التي تستعرضها في السطور التالية.

* التأخر اكتساب اللغة وتعلم الكلام

* حجم المفردات يكون أقل

* طول الجمل يكون أقصر

* لن يكون قادرا على سرد كامل لموقف حدث له، أو قصة يرددها

* تشتت الانتباه وقلة التركيز

* انطوائية وعدم التفاعل

* طفل غير مبادر، وغير قادر على تكوين صداقات

وتوجه الخبيرة النفسية رسالة لكل أم وأم، أن مسئولية الاختيار، تقع على عاتقه، ما بين اختيار بناء عقل ابنك بالمعرفة واللغة المطلوبة لكلامه وتفاعله، مع من حوله، وانطلاقه اجتماعيًا ثم دراسيًا، وبين اختيار شكل وهيكل خارجي، والمضمون فارغ هش، ومع الوقت ستظهر مشاكله، وتأخره ونواقصه.