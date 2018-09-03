جنديان يقدمان أروع صور البطولة وينقذا زميلهما من شظية ليلقا استشهادهما

عادل الحربي (صدى):

قدّم الجنديان الشهيدان رقيب أول عبدالله بن فلاح الحارثي، ورئيس رقباء حسين بن مسعود الفيفي، أروع صور البطولة والتضحية، وذلك حين أنقذا زميلهما الجندي محمد سالم مفتاح القحطاني، إثر إصابته بشظية، أثناء اشتباكهم الجمعة الماضية، مع عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وروى الجندي محمد سالم القحطاني، تفاصيل انقاذ الجنديين البواسل له، قائلًا: ” وقع اشتباك قوي مع أفراد مليشيا الحوثي الإرهابية، وأُصبت حينها بشظية، وهو ما سبب لي نزيفًا، فنقلني عبدالله الحارثي وحسين الفيفي إلى مستشفى القوات المسلحة بنجران قبل صلاة ظهر الجمعة، وعادا إلى أداء واجبهما الوطني، وبلغني لاحقًا أنهما استُشهدا في اليوم التالي السبت ” .

واستطرد ” القحطاني ” : ” تم نقلي إلى مستشفى القوات المسلحة بالرياض، وأتلقى حاليًا العلاج اللازم، وأنا بخير ولله الحمد ” ، مقدمًا خالص تعازيه لذوي الشهيدَيْن.

جدير بالذكر، أن هناك مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع للجندي ” القحطاني ” ، وظهر خلاله وهو مصاب وينزف إثر إصابته بشظية، أثناء مواجهته مع مليشيا الحوثي الإرهابية.