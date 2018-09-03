أفضل 7 أطعمة لمن يعانون ارتفاع الكوليسترول

أماني الغامدي(صدى):

من المشكلات التي يعاني منها البعض، وبشكل خاص كبار السن ومن يعانون السمن، هو ارتفاع الكوليسترول السيئ بالجسم، وما يزيد الأمر سوءا، أن هذا الارتفاع يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، كتصلب الشرايين، والسكتات القلبية والدماغية.

وتؤكد الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن لمن يعانون ارتفاع الكوليسترول في الدم، تناولها بانتظام، التي تعمل على خفض الكوليسترول السيئ في الدم .

ومن هذه الأطعمة :

بذور الكتان

تساعد على خفض مستويات عالية من الكولسترول في الجسم، ويمكن إضافتها للأطعمة اليومية، لتحافظ على معدلات الكوليسترول سيئة منخفضة في الدم.

الثوم

من الخضراوات التي يمكن إضافتها لكل أكلاتك اليومية، وله تأثير كبير في تخفيض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم.

اللوز

يعد من أفضل الأطعمة التي تخفض الكوليسترول، ويمكنك تناوله بين الوجبات بشكل يومي.

الطماطم

غنية بعنصر الليكوبين، وهو جيد لمن يعانون ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الشعير

يساعد على خفض الكوليسترول في الدم، وهو يستخدم كبديل عن منتجات القمح مثل دقيق الشعير.

الشوكولاتة الداكنة

تعد من الأطعمة التي تخفض الكوليسترول في الدم، كما أنها مفيدة للقلب وتساعد على تعزيز جهاز المناعة

الشاي الأخضر

شرب كوب من الشاي الأخضر دون سكر مرتين في اليوم؛ يساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم.