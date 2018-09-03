بالصور.. المراكز التوجيهية تستقبل عدد من الحجاج بالمطبوعات التوعوية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يستقبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاملون في المراكز التوجيهية بجبل عرفة وجبل النور وجبل ثور ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة والجعرانة بمكة المكرمة أعدداً من الحجاج بالمطبوعات التوعوية والوسائل التوجيهية مبينين لمرتادي هذه الأماكن ما ينبغي أن يفعله الحاج والزائر وفق الهدي النبوي الشريف، مستخدمين في توجيههم الطرق الشرعية والوسائل التوعوية الحديثة.

يذكر أن المراكز التوجيهية مزودة بمعارض توعوية ثابتة تحوي وسائل مرئية ومسموعة، وأفلاما تعرف الحاج والزائر بمعلومات تأريخية وشرعية وأحكام وآداب مرتادي هذه الأمكان التأريخية، ويعمل بها أعضاء ميدانيون من ذوي الخبرات والكفاءة العالية.

وقد وضعت لهذه المراكز التوجيهية خطة ميدانية توعوية محددة، تزود خلالها بالدعم البشري والتوعوي الذي يضمن بتوفيق الله الوفاء بالاحتياجات المعرفية للحجاج والزائر لهذه الأماكن بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله خدمة لضيوف الرحمن.

كما تحظى مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوجيهية بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتحقيق أهدافها المرجوه وفق الخطة المرسومة لها.