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طبيب يغتصب عارضة أزياء داخل غرفة العمليات بعد تخديرها

طبيب يغتصب عارضة أزياء داخل غرفة العمليات بعد تخديرها
موسكو(صدى):

أقدم طبيب تخدير روسي على اغتصاب مصممة أزياء أثناء خضوعها لعملية تجميل.

وأدركت المجني عليها ما حدث بعدما ذهب تأثير المُخدر، قائلة: ” كنت أشعر بحركاته ولكني لم أكن قادرة على الصراخ، أو الحركة،وعقب تخديري، حدثني كل شيئ على مايرام وتناوب اغتصابي ” .

وأكدت عارضة الأزياء أن الجاني عرض عليها المال، حتى لا تفضح أمره، أو تُبلغ الشُرطة، ولكنها قررت الإبلاغ عنه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53274 ] نشر منذ 30 دقيقة

سلمتي نفسك لوحش شهواني ، ربما تعلمين وربما لاتعلمين ,,

,, الله اعلم ,,

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 17 دقيقة

انتبهوا يالحريم لاتروحون عيادات تجميل فيها رجال ….

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