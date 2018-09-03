طبيب يغتصب عارضة أزياء داخل غرفة العمليات بعد تخديرها
أقدم طبيب تخدير روسي على اغتصاب مصممة أزياء أثناء خضوعها لعملية تجميل.
وأدركت المجني عليها ما حدث بعدما ذهب تأثير المُخدر، قائلة: ” كنت أشعر بحركاته ولكني لم أكن قادرة على الصراخ، أو الحركة،وعقب تخديري، حدثني كل شيئ على مايرام وتناوب اغتصابي ” .
وأكدت عارضة الأزياء أن الجاني عرض عليها المال، حتى لا تفضح أمره، أو تُبلغ الشُرطة، ولكنها قررت الإبلاغ عنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53274 ] نشر منذ 30 دقيقة
سلمتي نفسك لوحش شهواني ، ربما تعلمين وربما لاتعلمين ,,
,, الله اعلم ,,
ظل القمر[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 17 دقيقة
انتبهوا يالحريم لاتروحون عيادات تجميل فيها رجال ….