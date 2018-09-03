طبيب يغتصب عارضة أزياء داخل غرفة العمليات بعد تخديرها

موسكو(صدى):

أقدم طبيب تخدير روسي على اغتصاب مصممة أزياء أثناء خضوعها لعملية تجميل.

وأدركت المجني عليها ما حدث بعدما ذهب تأثير المُخدر، قائلة: ” كنت أشعر بحركاته ولكني لم أكن قادرة على الصراخ، أو الحركة،وعقب تخديري، حدثني كل شيئ على مايرام وتناوب اغتصابي ” .

وأكدت عارضة الأزياء أن الجاني عرض عليها المال، حتى لا تفضح أمره، أو تُبلغ الشُرطة، ولكنها قررت الإبلاغ عنه.