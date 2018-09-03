سبب تأخر صيانة مكيفات بعض المدارس
قالت مصادر مطلعة إن سبب التأخير في صيانة مكيفات بعض المدارس، هو تأخر توقيع العقود مع الشركات الجديدة المكلفة بصيانة المدارس.
وأكدت المصادر ذاتها على تسلم بعض الشركات عقود التكليف الخميس الماضي، فيما ما زالت بعض عقود الترسية والتكليف لشركات أخرى قيد الإصدار.
وأوضحت المصادر أن إدارة تعليم الرياض تسعى لسرعة إصدار تكليف جميع الشركات المتعهدة بالصيانة، وإتمام عمليات الصيانة خلال الأسبوع الحالي.
سواح[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله ماكثر كلامكم في وسائل الاعلام وعلى الواقع (( اسمع جعجعة ولا ارى طحنا))
وينكم من بدايه الاجازه ؟؟؟الم تكفيكم من رمضان الى نهايه ذي الحجه؟؟؟؟