سبب تأخر صيانة مكيفات بعض المدارس

عادل الحربي (صدى):

قالت مصادر مطلعة إن سبب التأخير في صيانة مكيفات بعض المدارس، هو تأخر توقيع العقود مع الشركات الجديدة المكلفة بصيانة المدارس.

وأكدت المصادر ذاتها على تسلم بعض الشركات عقود التكليف الخميس الماضي، فيما ما زالت بعض عقود الترسية والتكليف لشركات أخرى قيد الإصدار.

وأوضحت المصادر أن إدارة تعليم الرياض تسعى لسرعة إصدار تكليف جميع الشركات المتعهدة بالصيانة، وإتمام عمليات الصيانة خلال الأسبوع الحالي.